Сейсмологи предположили обрушение ядерного полигона КНДР

Токио, , 08:22 — REGNUM Инфраструктура единственного в Северной Корее полигона для ядерных испытаний могла быть уничтожена в ходе испытаний, проведенных в сентябре 2017 года. К такому выводу пришли японские и американские эксперты, пишет газета Yomiuri.

Отмечается, что 3 сентября 2017 года американские и японские сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 после взрыва, проведенного на полигоне «Пхунгери». Через восемь минут после подземного толчка был отмечен афтершок магнитудой 4.

По мнению специалистов, испытание ядерного заряда мощностью в 110−180 килотонн могло привести к образованию подземной каверны диаметром около 80 метров, в которую затем обрушились поверхностные слои вместе с инфраструктурными объектами, расположенными вблизи.

Как сообщало ИА REGNUM, подземный полигон «Пхунгери» расположен в гористой местности. Он был важной частью ядерной программы страны: на полигоне проводились все ядерные испытания КНДР с 2006 года по 2017 год, когда Пхеньян предположительно испытал водородную бомбу.

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