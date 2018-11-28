Китай предостерег США от введения санкций из-за уйгуров

Пекин, , 08:23 — REGNUM Власти Китая предупредили США о пропорциональном ответе в случае принятия санкций в отношении Пекина, которые могут быть применены за нарушения прав уйгурцев, сообщает 29 ноября Al Jazeera.

Дипломаты КНР отмечают политику двойных стандартов Вашингтона, так как борьба с сепаратистскими элементами в Синьцзяне рассматривается по аналогии с американской борьбой с террористами.

Напомним, ранее 27 ноября порядка 300 ученых и общественников из разных стран мира выступили в Вашингтоне с требованием оказать давление на Китай, якобы притесняющий религиозное меньшинство в Синьцзянском автономном регионе.

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