Среда, 28 Ноября 2018 года
08:52:37 МСК

Китай предостерег США от введения санкций из-за уйгуров

Политика

По мнению Пекина они (радикальные элементы в среде уйгуров) такие же террористы как и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Пекин, 28 ноября 2018, 08:23 — REGNUM  Власти Китая предупредили США о пропорциональном ответе в случае принятия санкций в отношении Пекина, которые могут быть применены за нарушения прав уйгурцев, сообщает 29 ноября Al Jazeera.

Дипломаты КНР отмечают политику двойных стандартов Вашингтона, так как борьба с сепаратистскими элементами в Синьцзяне рассматривается по аналогии с американской борьбой с террористами.

Напомним, ранее 27 ноября порядка 300 ученых и общественников из разных стран мира выступили в Вашингтоне с требованием оказать давление на Китай, якобы притесняющий религиозное меньшинство в Синьцзянском автономном регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Пекина продолжает устранять хаос в стриминговых сервисах

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политика Китая
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить