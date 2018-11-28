Среда, 28 Ноября 2018 года
08:53:21 МСК

В Грузии начался второй тур выборов президента страны

Политика

За высший руководящий пост Грузии будут бороться кандидат от ЕНД Григол Вашадзе и поддерживаемая «Грузинской мечтой» Саломе Зурабишвили

В Грузии начался второй тур выборов президента страны
Флаг Грузии

Тбилиси, 28 ноября 2018, 08:20 — REGNUM  В Грузии своевременно открылись все избирательные участки, где местные жители смогут принять участие в голосовании во втором туре президентских выборов. Об этом, как передает ИА «Новости-Грузия», сообщила пресс-спикер ЦИК Грузии Анна Микеладзе на брифинге.

«Сегодня (28 ноября) проводится второй тур президентских выборов, — сказала Микеладзе. — … Все избирательные участки открылись для избирателей вовремя».

Отметим, что всего власти Грузии организовали 3703 избирательных участка, в том числе 55 за рубежом.

Напомним, за высший руководящий пост Грузии будут бороться кандидат от ЕНД Григол Вашадзе и поддерживаемая «Грузинской мечтой» Саломе Зурабишвили.

По данным ЦИК страны, в первом туре Вашадзе набрал 601 224 голоса, а Зурабишвили — 615 572 голоса.

Читайте также: В Афганистане выборы президента Грузии уже закончились

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы президента Грузии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить