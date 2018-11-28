В Астану прибыли все участники встречи по урегулированию в Сирии

Астана, , 08:06 — REGNUM В столице Казахстана собрались все участники очередного раунда переговоров по мирному урегулированию в Сирии. Об этом 28 ноября сообщил журналистам глава департамента Азии и Африки министерства иностранных дел Казахстана Айдарбек Туматов.

По его словам, в Астану прибыли участники предстоящей 11-й международной встречи по Сирии. По словам Туматова, в столице Казахстана уже находятся делегации стран-гарантов: России, Турции и Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября глава департамента Азии и Африки МИД Казахстана Айдарбек Туматов отметил, что в переговорах по мирному урегулированию в Сирии, которые пройдут в столице Казахстана Астане, примет участие спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

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