Гуманитарная помощь Йемену через порт Ходейда сократилась на 50%

Сана, , 08:02 — REGNUM Гуманитарная помощь со стороны правозащитных организаций Йемену, осуществляемая через порт Ходейда, сократилась на 50%, сообщает 28 ноября Al Jazeera.

Причиной тому стала эскалация боевых действий в городе, начавшаяся силами арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Военные действия интервентов уже поставили государство на грань гуманитарной катастрофы, дальнейшая эскалация может привести к тяжелым последствиям, так как через Ходейду поступает до 70% всей гуманитарной помощи стране.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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