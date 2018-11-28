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Гуманитарная помощь Йемену через порт Ходейда сократилась на 50%

Политика

Причиной тому стала агрессия арабской коалиции

Сана, 28 ноября 2018, 08:02 — REGNUM  Гуманитарная помощь со стороны правозащитных организаций Йемену, осуществляемая через порт Ходейда, сократилась на 50%, сообщает 28 ноября Al Jazeera.

Причиной тому стала эскалация боевых действий в городе, начавшаяся силами арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

Военные действия интервентов уже поставили государство на грань гуманитарной катастрофы, дальнейшая эскалация может привести к тяжелым последствиям, так как через Ходейду поступает до 70% всей гуманитарной помощи стране.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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