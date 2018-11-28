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Коллегии Минобороны обсудит реализацию майских указов президента РФ

Политика

Проведет заседание министр обороны Сергей Шойгу

Москва, 28 ноября 2018, 07:51 — REGNUM  Сегодня, 28 ноября, состоится заседание Коллегии Минобороны РФ. Заседание пройдет в Москве. Участники обсудят ряд важных вопросов, сообщили в военном ведомстве.

Основная тема заседания — выполнение майских указов президента РФ Владимира Путина 2012 и 2018 годов.

Также будут обсуждать вопросы оп формированию проекта гособоронзаказа на 2019 год и плановый период 2020—2021 гг.

Кроме того, члены коллегии намерены рассмотреть результаты эксперимента по формированию соединений «нового типа».

Проведет заседание Коллегии Минобороны РФ министр обороны генерала армии Сергей Шойгу. Также в нем примет участие руководящий состав Вооруженных сил РФ.

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Как сообщалоИА REGNUM, указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года» президент России Владимир Путин подписал 7 мая 2018 года. Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил разработать для военного ведомства специальную программу по реализации нового майского указа президента.

Ранее на эту тему: Путин подписал указ о стратегических задачах развития России до 2024 года

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