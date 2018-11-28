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Президент Венесуэлы встретился с председателем парламента КНДР в Каракасе

Политика

Северокорейская делегация прибыла с официальным визитом в Латинскую Америку

Президент Венесуэлы встретился с председателем парламента КНДР в Каракасе
Иллюстрация: Kremlin.ru
Николас Мадуро

Каракас, 28 ноября 2018, 07:53 — REGNUM  27 ноября в Каракасе состоялась встреча президента Венесуэлы Николаса Мадуро с председателем президиума Верховного народного мобрания Северной Кореи Ким Ён Намом. Встреча прошла в рамках официального визита делегации КНДР в Венесуэлу, сообщает агентство Prensa Latina.

Президент Мадуро рассказал, что стороны договорились укреплять дипломатические и политические отношения между двумя государствами, подчеркнув важность диалога.

В тот же день Ким Ён Нам побеседовал со своим венесуэльским коллегой, председателем парламента Диосдадо Кабельо, обменявшись идеями об укреплении сотрудничества КНДР и Венесуэлы. Министерства иностранных дел заключили соглашения об учреждении двусторонних консультаций по вопросам общего интереса, а также для снятия визовых требований для дипломатов и чиновников.

Из Венесуэлы делегация КНДР отправится в две другие страны региона — на Кубу и в Мексику. В Мексике 1 декабря состоится инаугурация нового президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, представителя левого политического лагеря.

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Политическая жизнь Венесуэлы
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