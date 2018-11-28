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Более 10% депутатов Верховной рады прогуляли 90% голосований — исследование

Политика

Почти всегда голосовали всего девять депутатов

Киев, 28 ноября 2018, 07:47 — REGNUM  Большую часть голосований в Верховной раде пропустили 40 парламентариев, сказано в исследовании гражданской сети «Опора», опубликованном 27 ноября на официальном сайте организации.

В числе наиболее заядлых прогульщиков такие депутаты как: Сергей Клюев, Вадим Рабинович, Константин Жеваго, Сергей Лёвочкин, Ефим Звягильский, Дмитрий Ярош и другие.

В Верховной раде нашлось всего девять парламентариев, которые участвовали более чем в 90% голосований парламента восьмого созыва.

Авторы исследования также отметили низкую эффективность Верховной рады. За четыре года вступили в силу лишь 12% законопроектов, рассмотренных украинским парламентом, 41% — рассмотрены, но не вступили в силу и 47% — не рассмотрены.

Напомним, ранее Комитет избирателей Украины посчитал, что в октябре 2018 года лишь 37% депутатов рады посетили все заседания парламента.

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Верховная рада Украины VIII созыва
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