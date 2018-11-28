Премьер-министр Ирака серьезно относится к загрязнению водоемов

Багдад, , 07:30 — REGNUM Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что Багдад серьезно относится к проблеме загрязнения водных источников в государстве, сообщает 28 ноября Rudaw.

«Мы провели несколько серьезных встреч с крупными специалистами по данному вопросу с целью найти способ приостановить загрязнения водоемов», — подчеркнул Абдул-Махди.

Напомним, проблема с загрязненными источниками стала причиной массовых акций протеста в иракской Басре. Местные жители быстро перешли от социальных лозунгов к политическим, требуя отставки коррумпированных чиновников.

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