Среда, 28 Ноября 2018 года
08:54:57 МСК

Самолет-разведчик США замечен над Керченским проливом

Политика

К береговой линии Крымского полуострова Boeing P-8A Poseidon приближался на 31 км

Самолет-разведчик США замечен над Керченским проливом
aceebee
Самолёт P-8A Poseidon

Керчь, Крым, 28 ноября 2018, 07:35 — REGNUM  Противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США осуществлял разведку в районе Крыма и Керченского пролива. Данные об этом приведены в микроблоге сервиса PlaneRadar.

Полет самолета-разведчика состоялся 27 ноября, к береговой линии Крымского полуострова он приближался на 31 км. Самолет с бортовым номером 168 848 входит в состав 26-й патрульной эскадрильи американских ВМС.

https://twitter.com/ua4wiy_/status/1067494799937339392

Также 27 ноября разведку в этом районе проводил американский стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk. Он осуществил мониторинг линии разграничения в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, американские самолеты-разведчики регулярно совершают полеты вблизи российских границ. Их маршруты пролегают на севере Европы, в Балтийском и Черном морях.

Читайте также:

Названо число летательных аппаратов, проводивших разведку у границ РФ

Американский самолет-разведчик был замечен у границ Калининградской области

Читайте развитие сюжета: Украина вслед за Польшей захотела обзавестись военной базой США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-воздушные силы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить