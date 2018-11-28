Project Syndicate: Ситуация в ЕС может измениться кардинальным образом

Максим Исаев, , 08:02 — REGNUM

Выборы в Европейский парламент, запланированные на май 2019 года, будут проходить на фоне малоприятных событий, включая противостояние между ЕС и популистским правительством Италии из-за дефицита итальянского бюджета, а также победы ксенофобских сил, укрепившихся в странах Вышеградской группы. Кризис, с которым столкнулись традиционные центристские партии, играющие важную роль в поддержании общеевропейского консенсуса, все еще не преодолен. Однако на фоне продолжающегося экономического спада ЕС предвыборный дискурс может существенно измениться, пишет Лукреция Рейхлин в статье для издания Project Syndicate.

Еще несколько месяцев назад все говорили о том, что экономический кризис закончился. Преобладание подобных оптимистических настроений привело к тому, что жители Европейского союза переключили свое внимание с экономических вопросов на другие, такие как кризис беженцев и безопасность. Противоречия, которые порождают вопросы, связанные с беженцами и безопасностью, угрожают политической стабильности и подрывают консенсус в европейском блоке.

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Однако рост ВВП в еврозоне продолжает замедляться с момента своего пика в четвертом квартале 2017 года. Продолжающееся ослабление экономики еврозоны, включая даже Германию, рост ВВП которой сократился в третьем квартале 2018 года, не сулит ЕС ничего хорошего. В результате европейский блок может столкнуться одновременно с двумя кризисами: политическим и экономическим.

Очевидный вопрос заключается в том, почему в еврозоне ослабевает процесс экономического восстановления, даже несмотря на весьма благоприятную экспансионистскую денежно-кредитную политику. Фактически, если окажется, что экономический рост уже достигнул своего пика, это будет означать, что потенциальные темпы экономического роста еврозоны составляют около 1%. Данные темпы роста составляют около 50% докризисных показателей. Также стоит учесть, что общий уровень безработицы составляет около 8%.

Вялый экономический рост еврозоны указывает на старые и новые структурные проблемы, связанные с высоким уровнем задолженности в некоторых странах, внешними потрясениями, негативно повлиявшими на спрос, а также с тем, что ЕС не смог полностью преодолеть последствия последнего кризиса. Другими словами, ЕС сталкивается с проблемами в сфере потенциального экономического роста, а также с негативными циклическими силами. В отношении последних ЕС должен срочно предпринять ответные меры, поскольку, если в ближайшем будущем экономика еврозоны столкнется с рецессией, это приведет к потере политических инструментов, которые могли бы исправить ситуацию.

Несмотря на то, что в настоящий момент в распоряжении ЕС есть более эффективные инструменты управления кризисными ситуациями, чем в период рецессии 2011 года, их еще предстоит доработать. Более того, у Европейского центрального банка может оказаться меньше шансов на то, что он сможет использовать денежно-кредитную политику для резкой активизации экономики: процентные ставки уже на нуле, а новая программа по покупке активов неизбежно приведет к противоречивым последствиям.

При этом крайне важно избежать повторения ошибки, допущенной в 2009 году, когда европейские лидеры провели быструю фискальную консолидацию до того, как процесс восстановления достиг устойчивых результатов. Однако, чтобы вновь противодействовать циклическому замедлению экономики, потребуется больше стимулов.

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Тем не менее новая рецессия еще больше разделит рынки по национальным границам, одновременно укрепив взаимосвязь между риском неплатежеспособности суверенного государства и рисками, с которыми могут столкнуться банки. Большинство стран будет обладать ограниченными возможностями для реализации антициклической фискальной политики из-за существующих правил ЕС в отношении государственного долга.

Кроме того, учитывая отсутствие каких-либо общеевропейских фискальных возможностей, в ЕС просто нет специального института или механизма, который мог бы задействовать налогово-бюджетное стимулирование в рамках всего блока в целом. Маловероятно, что необходимые реформы в данной сфере будут проведены в течение ближайших месяцев. Однако это не означает, что на фоне продолжающегося экономического спада европейские лидеры не должны выработать общей политической позиции на одном из бесчисленных официальных или неофициальных совещаний глав государств и министров финансов. Важно то, что координация действий в рамках ЕС, направленная на то, чтобы снизить вероятность возникновения долговых кризисов в экономически слабых европейских государствах, может привести к восстановлению взаимного доверия между европейскими странами, которого в Европе сейчас не хватает. Это может привести к тому, что страны, такие как Италия, взявшие на вооружение тактику агрессивного противостояния властям ЕС, могут от нее отказаться.