Еврокомиссия представит план по реализации Парижского соглашения по климату

Брюссель, , 07:24 — REGNUM 28 ноября Европейская комиссия представит план для Европы по выполнению Парижского соглашения по климату к 2050 году. Об этом сообщает агентство Deutsche Presse Agentur.

Брюссель представит свой план за несколько дней до 24-й Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН по изменению климата, которая пройдет в польском городе Катовице. Для замедления процесса изменения климата ООН считает необходимым приложить огромные усилия: к середине века должны быть полностью перестроены экономика, сфера энергоснабжения и транспорта, чтобы предотвратить дальнейшее проникновение парниковых газов в атмосферу.

Напомним, соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, или Парижское соглашение по климату, было подписано в апреле 2016 года. Оно регулирует меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года. 1 июня 2017 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из соглашения.

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