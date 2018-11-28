Трамп не исключил отмены встречи с Путиным на саммите G20 в Аргентине

Вашингтон, , 07:21 — REGNUM Запланированная встреча президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине может и не состояться. О такой вероятности заявил глава Белого Дома, пишет The Washingtom Post.

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Белый дом: Трамп встретится с Путиным на G20

Американский лидер пояснил, что причиной возможной отмены переговоров может стать инцидент с кораблями ВМС Украины и их задержанием российскими пограничниками, а также то, что Трампу не нравится «эта агрессия» и агрессия вообще.

«Может, мы и не проведем встречу. Мы, может, вообще и не будем проводить встречу», — заявил Трамп.

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Напомним, саммит «Большой двадцатки» пройдёт с 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе. В ноябре президент США Дональд Трамп подтвердил намерение встретиться на полях саммита с российским лидером Владимиром Путиным. Позднее о процессе согласования даты переговоров лидеров двух стран журналистам заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. На днях Белый дом сообщил, что в программу переговоров президента США Дональда Трампа в рамках саммита G20 включены встречи с лидерами Аргентины, Германии и Японии, а также двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпинем.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и из Чёрного моря направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что украинские суда совершали опасные манёвры, при этом на законные требования сопровождавших их российских кораблей и катеров о немедленной остановке корабли не реагировали. Российские пограничники были вынуждены применить оружие, чтобы задержать нарушителей.

В том, что подобные шаг — не что иное, как провокация в Москве не сомневались. Так, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что когда украинская сторона планировала «провокацию» в Керченском проливе, наверняка они просчитывали дополнительные выгоды, которые можно извлечь из этой ситуации. Прежде всего, речь идёт о выгоде «в расчёте на то, что США и Европа как всегда безоглядно будут вставать на сторону провокаторов».

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