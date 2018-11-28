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«Это не игрушки»: Порошенко заявил об угрозе войны с Россией

Политика

«Я хочу, чтобы никто не думал, что это игрушки»

«Это не игрушки»: Порошенко заявил об угрозе войны с Россией
Иллюстрация: President.gov.ua
Пётр Порошенко

Киев, 28 ноября 2018, 07:19 — REGNUM  Украина находится под угрозой широкомасштабной войны с Россией, заявил президент страны Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам.

По его словам, вблизи украинской границы количество российских танков за несколько месяцев якобы увеличилось в три раза, а число подразделений, которые были передислоцированы вдоль границы, «кардинально возросло».

«Я хочу, чтобы никто не думал, что это игрушки. Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией», — заявил Порошенко, добавив, что именно поэтому было необходимо введение военного положения.

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Напомним, 25 ноября к Керченскому проливу, нарушив границу России, подошли три корабля ВМС Украины. После обстрела и тарана одного из них корабли были задержаны и отбуксированы в Керчь, поскольку игнорировали предупреждения российских пограничников.

На следующий день на Украине был принят закон о введении военного положения в 10 областях: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской и Донецкой.

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