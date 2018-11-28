Барзани провел встречу с послом США в Ираке

Эрбиль, Ирак, , 07:16 — REGNUM Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани провел переговоры с американским послом в Ираке Дугласом Силлиманом, сообщает 28 ноября Kurdistan.ru.

Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в частности формирование правительства Ирака и участие в нем представителей курдской автономии. Также речь зашла и о формировании правительства в Иракском Курдистане.

Напомним, курдская автономия в Ираке имеет широкие полномочия в рамках государства, в числе которых собственные министерства, собственные вооруженные силы — пешмерга, а также широкое участие в политических процессах государства.

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