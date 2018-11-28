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Американский минфин ввел санкции против жены президента Никарагуа

Политика

Ее подозревают в нарушении прав человека

Американский минфин ввел санкции против жены президента Никарагуа
Tavox13
Росарио Мурильо

Вашингтон, 28 ноября 2018, 06:04 — REGNUM  Министерство финансов США ввело санкции против Росарио Мурильо, которая является супругой президента республики Никарагуа Даниэля Ортеги, сообщает сайт ведомства.

Сообщается, что санкции были введены в рамках указа президента США Дональда Трампа о противодействии Ортеге и его соратникам, которые якобы нарушают демократические порядки и права человека в своей стране.

Мурильо обвиняют в попытках якобы присвоить богатства Никарагуа для укрепления своей власти. Также минфин США подозревает военизированные молодежные организации республики, которые возглавляет Мурильо, в похищениях и убийствах людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон назвал Кубу, Венесуэлу и Никарагуа «тройкой тирании» и анонсировал санкционное давление на эти страны. По его словам, вышеупомянутые республики являются «грязной колыбелью коммунизма в Западном полушарии».

Читайте ранее в этом сюжете: «Тройкой тираний» назвал советник Трампа Кубу, Венесуэлу и Никарагуа

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