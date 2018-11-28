В Астраханской области прошли учения с участием С-400

Астрахань, , 05:48 — REGNUM Военные учения с применением ЗРК С-400 «Триумф» успешно прошли на полигоне Капустин Яр (Астраханская область), передает 28 ноября телеканал «Звезда».

Уточняется, что на учениях использовались ракеты-мишени «Бекас», «Кабан» и «Армавир». Успешно поражено восемь низколетящих целей.

Напомним, 27 ноября летчики Западного военного округа успешно перевезли 15-тонный истребитель Су-27 на внешней подвеске вертолета Ми-26 из аэродрома Пушкин в Кронштадт — на место, где разместится военно-исторический парк ЗВО.

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