Работники Google просят руководство не вводить в Китае поисковик Dragonfly

Маунтин-Вью, США, , 04:33 — REGNUM Сотрудники американской компании Google в открытом письме призвали свое руководство не запускать проект Dragonfly, ориентированный на Китай и имеющий возможности ограничения поиска.

В своем письме сотрудники компании выступают против цензуры, которую позволит ввести система Dragonfly. По их мнению, такие технологии якобы помогают властям подавлять оппозицию, а также позволяют распространять дезинформацию среди населения. Таким образом, руководство Google при вводе в эксплуатацию Dragonfly в Китае создает опасный прецедент, считают сотрудники компании.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября глава Google Сундар Пичаи заявил, что поисковик Dragonfly имеет возможности цензурирования, однако в любом случае поисковик сможет удовлетворять более 99% запросов пользователей.

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