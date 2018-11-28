США создают наблюдательные пункты у сирийско-турецкой границы

Вашингтон, , 04:14 — REGNUM Американские вооруженные силы создают наблюдательные пункты на юго-востоке Сирии недалеко от границы с Турцией, заявил представитель так называемой международной коалиции во главе с США Шон Райян на брифинге.

По его словам, наблюдательные пункты должны помочь армии отрезать пути отступления в Турцию боевикам из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Якобы эти пункты помогут более эффективно бороться с террористами, а также защищать Турцию от нападений исламистов. Подробностей о размещении пунктов, как и об их количестве, Райян не привел.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября США заблокировали проведение турецкой военной операции на севере Сирии против курдских отрядов. Турция уже подготовила наступление, однако американские военные начали патрулирование вдоль линии соприкосновения курдских отрядов с турецкими войсками.

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