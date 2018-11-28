Шахназаров: «Никогда никакого соития с Западом у нас не будет»

Москва, , 04:12 — REGNUM Россия должна отказаться от идеи стать частью Западного мира на начать жить самостоятельно, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Что произошло в 1991 году? Мы выкинули свою историю, мы выкинули свою идеологию, мы выкинули свою систему, мы пришли в западный мир и сказали: «Мы хотим быть такими, как вы, мы хотим быть вашей частью, мы хотим жить по вашим правилам, мы хотим исповедовать ваши ценности», — заявил Шахназаров.

По его словам, Запад дал на это согласие, сказав, что место России в таком случае в прихожей. Россия, посидев 90-е годы в прихожей захотела себе лучшего места в этом западном доме, а вот на это запад согласия не давал. В такой ситуации логика поведения Запада и его демонизация России вполне имеет место.

«Из этого надо сделать один правильный вывод: надо жить своим умом, не надо вообще растворяться, надо понимать свои ценности… Мы Украину ругаем, что они выкинули советские памятники, а разве мы этого не сделали? …Никогда никакого соития с Западом у нас не будет, потому что они плохие, а потому что это естественно», — закончил мысль эксперт.

Напомним, что днем ранее лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире этой же передачи заявил, что российская элита должна оставить надежду на вхождение в Европу и начать выстраивать свою «инаковость».

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