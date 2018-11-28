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Пушков: Порошенко снова завел шарманку о «российском вторжении»

Политика

Уже не в первый раз

Пушков: Порошенко снова завел шарманку о «российском вторжении»
Иллюстрация: President.gov.ua
Пётр Порошенко

Москва, 28 ноября 2018, 03:52 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко пытается из украинской провокации в Керченском проливе получить максимум выгоды, заявил председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Порошенко в очередной раз заявил — на сей раз в эфире СNN, что Россия якобы сосредотачивает огромные войска на границе с Украиной. Старается выжать все, что можно, из собственной провокации. Уж сколько раз он кричал о готовящемся вторжении России. И вот опять — все та же шарманка», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября украинский президент Порошенко заявил, что Украина находится «под угрозой полномасштабной войны» с Россией. Так он обосновал введение военного положения в пограничных с Россией областях Украины после украинской провокации в Керченском проливе.

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко: Украина – под угрозой

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