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Трамп может отменить встречу с Путиным из-за украинской провокации

Политика

Но сначала дождется отчета

Вашингтон, 28 ноября 2018, 03:28 — REGNUM  Американский президент Дональд Трамп заявил, что может отменить переговоры с президентом России Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» из-за украинской провокации в районе Керченского пролива. Об этом Трамп заявил в интервью газете The Washington Post.

Трамп заявил, что для принятия решения он дождется полного отчета от своих советников по национальной безопасности.

«Это будет самым решающим фактором. Может, я не буду встречаться, может, я не буду с ним встречаться вообще. Я не люблю агрессию. Не хочу вообще никаких агрессий», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября американский сенатор Тэмми Дакворт призвал президента США Дональда Трампа осудить «российскую агрессию» в Керченском проливе. По его словам Россия якобы покушается на украинский суверенитет.

Вопрос провокативности украинских кораблей сенатор обошел стороной. Сам Трамп ранее заявил, что не в восторге от обострения отношений между Россией и Украиной.

Читайте ранее в этом сюжете: Сенатор США призывает Трампа осудить «российскую агрессию»

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