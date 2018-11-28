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США поставят Египту партию вертолётов Apache

Политика

Каир расширяет парк военной авиации

США поставят Египту партию вертолётов Apache
Иллюстрация: U.S. Army
Вертолёт AH-64 Apache

Вашингтон, 28 ноября 2018, 03:15 — REGNUM  Десять американских модернизированных ударных вертолетов AH-64E Apache будут проданы в Египет, сообщили в управлении по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона.

Сумма сделки — один миллиард долларов. В Пентагоне пояснили, что вертолеты Каир закупает для противодействия террористам с Синайского полуострова.

Отметим, что после одобрения сделки госдепом соответствующее решение будет принимать конгресс США в течение 30 дней.

Стоит обратить внимание на мнение американских экспертов по поводу переоринтации Египта с США на Россию и Китай. Сейчас, как отмечается, Каир находится в поиске наилучшей политической сделки.

Читайте подробнее: Foreign Policy: США теряют свои позиции в Египте?

Читайте ранее в этом сюжете: Индия приобретет у США еще партию боевых вертолетов Apache

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Внешняя политика США
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