Песков прокомментировал заявление Порошенко о неудавшемся звонке в Кремль

Москва, , 02:26 — REGNUM Телефонных контактов президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Петра Порошенко по поводу инцидента в Керченском проливе 25 ноября не было, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Каких-либо телефонных контактов президентов не было», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Порошенко 27 ноября заявил, что после задержания в Керченском проливе украинских кораблей он пытался связаться с Путиным по телефону, но ему доступа не дали.

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