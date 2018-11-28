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Песков прокомментировал заявление Порошенко о неудавшемся звонке в Кремль

Политика

Порошенко: «Сразу же ночью я заказал разговор с президентом России Путиным, мы не получили ответа»

Москва, 28 ноября 2018, 02:26 — REGNUM  Телефонных контактов президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Петра Порошенко по поводу инцидента в Керченском проливе 25 ноября не было, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Каких-либо телефонных контактов президентов не было», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Порошенко 27 ноября заявил, что после задержания в Керченском проливе украинских кораблей он пытался связаться с Путиным по телефону, но ему доступа не дали.

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко заявил, что звонил Путину из-за инцидента в Керченском проливе...

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