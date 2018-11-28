Лавров обещал «не мстить» французским журналистам за притеснения RT

Париж, , 02:08 — REGNUM Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не будет «мстить» аккредитованным в Москве французским журналистам в связи с тем, что телеканалу RT France не выдали аккредитацию в Елисейский дворец, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Находясь с визитом в Париже, министр 27 ноября посетил офис телеканала RT France и поговорил с журналистами этой телекомпании и Sputnik France. В ответ на реплику о том, что RT «в принципе не пускают в Елисейский дворец», Лавров сказал:

«Дело не в том, кто кого куда пускает, а в том, кто смотрит».

Он отметил, что в Милане 6−7 декабря пройдет совет министров ОБСЕ, и Россия приготовила «несколько инициатив». В том числе участники должны будут подтвердить обязательства, данные на заседании Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 1990 году — о необходимости обеспечивать беспрепятственный доступ к информации для СМИ и общественности.

«То есть СМИ, которые не имеют доступа к информации, считаются «ущербными» (пораженными в правах), с точки зрения этих обязательств. Посмотрим, как они на это отреагируют», — сказал Лавров.

Журналисты отметили, что прямого отказа не получали, но у них есть смс-сообщение от французских властей о том, что будет выборочно решаться, на какие мероприятия RT и Sputnik попадают, а на какие — нет.

«Я твердо пообещал [французскому министру иностранных дел] Жан-Иву Ле Дриану, что когда он в очередной раз подтвердит, что вы не СМИ, а инструмент пропаганды, мы не будем мстить французским журналистам, аккредитованным в Москве. Мы же вежливые люди», — отметил Лавров.

Напомним, Лавров посетил Париж с официальным визитом. 27 ноября он выступил на заседании Координационного совета форума гражданских обществ «Трианонский диалог».

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