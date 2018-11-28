Российских граждан предупредили об отказах во въезде на Украину

Москва, , 01:51 — REGNUM Украинские погранслужбы стали чаще отказывать гражданам России во въезде на территорию страны, сообщает российское посольство в Киеве.

Дипломаты подчеркивают, что отказы происходят, несмотря на соблюдение всех указанных требований для въезда на Украину. Также сообщается, что украинские власти намеренно затягивают сроки проверочных мероприятий, не объясняя причин. Дипломаты подчеркнули, что уже направили ноту в украинский МИД с просьбой объяснить массовые отказы во въезде российским гражданам.

Ранее, 27 ноября МИД России порекомендовал российским гражданам соблюдать все меры предосторожности при поездках на Украину и учитывать резкое обострение отношений между странами. Это произошло после того, как Киев объявил о введении военного положения сроком на 30 дней в приграничных с Россией областях.

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