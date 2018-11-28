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Телеведущий Брилёв подтвердил наличие британского гражданства

Политика

Наличие второго гражданства — не секрет

Москва, 28 ноября 2018, 01:36 — REGNUM  Телеведущий Сергей Брилёв подтвердил наличие у себя британского паспорта. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что никогда не скрывал наличия второго гражданства и этот факт был хорошо известен его работодателям. Брилёв добавил, что, в соответствии с законодательством, он вовремя уведомил федеральную миграционную службу. А наличие собственности в Лондоне Брилёв объяснил тем, что приобрел её на средства, источники которых прозрачны и известны налоговым органам.

Телеведущий подчеркнул, что обвинение в попытках замять тему инцидента в Солсбери является выдуманным — именно Брилёв задал соответствующий вопрос российскому президенту Владимиру Путину на пленарной сессии Восточного экономического форума — 2018, проходившего во Владивостоке.

Напомним, 22 ноября фонд Навального опубликовал материал о российском телеведущем Сергее Брилёве, в котором журналиста обвиняют в сокрытии британского гражданства и наличии имущества в Лондоне.

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