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Госдеп велел ЕС лучше поддерживать Украину

Политика

«Не все ввели санкции, как положено»

Вашингтон, 28 ноября 2018, 01:03 — REGNUM  Не все страны Европейского союза ввели антироссийские санкции в «полной мере», сообщила журналистам официальный представитель госдепа США Хизер Науэрт.

По ее словам, Вашингтон ждет от европейских партнеров большей поддержки Украины в смысле давления на Россию. США, как она отметила, оказывают Киеву «решительную поддержку» — и того же ждут от ЕС.

«Многие европейские страны ввели санкции в отношении России из-за Крыма и Украины, — сказала Науэрт. — Не все эти санкции, как сказали мне эксперты, были введены в полной мере».

Напомним, заявление сделано на фоне провокации Украины в Керченском проливе, рассчитанной на международную реакцию. Происходящее, по мнению ряда экспертов, организовано с оглядкой на грядущие президентские выборы на Украине, по итогам которых действующий президент рискует остаться «не у дел».

Читайте ранее в этом сюжете: Реакция Запада на провокацию в Керченском проливе — холодный душ для Киева

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Украина и США: американское вмешательство в дела Украины
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