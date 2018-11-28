Военная доктрина США: «Вашингтон вновь поверил в победу в ядерной войне»

Москва, , 01:01 — REGNUM С новой военной доктриной США в широкую дискуссию возвращаются старые теории о возможности победы в ядерной войне. Об этом 27 ноября заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Теперь при сочетании политических, экономических факторов и новейших технологий можно, используя ядерное оружие, войну можно выиграть. В этом смысл этой доктрины — она возродила старые теории 1950-х и 1960-х годов», — заявил Васильев.

В феврале 2018 года США обнародовали свою новую ядерную доктрину, которая вызвала очень большой резонанс.

«Это нас вернуло к ситуации до 1970-х годов, потому что вот тогда и господствовали эти идеи, что войну ядерную выиграть можно. Так думали в 1950-х, в 1960-х. Когда же в 1970-е годы возник режим ограничения стратегических вооружений, когда пошли разговоры, кто кого сколько раз может уничтожить, всё резко изменилось», — подчеркнул политолог.

В связи с этим новое звучание приобретает то обстоятельство, что США никогда не настаивали на неприменении ядерного оружия ни при каких условиях.

«Фактор первого удара обретает реальный смысл. Тогда становится совершенно понятно, почему Америка в развитие этой доктрины выходит из договор о ракетах средней и малой дальности — это важный фактор этой победы», — отметил Васильев.

«Теперь ядерное оружие США применит тогда, когда создадутся угрозы не только для США, не только для союзников, но и их партнёров. Украина и какая-нибудь Грузия очень даже могут быть отнесены к партнёрам. И то, что США могут использовать ядерное оружие для защиты интересов своих партнёров, отныне прописано и в доктрине», — заключил эксперт.

В принятой в феврале 2018 года военной стратегии США в качестве главных конкурентов США определяются такие страны, как Северная Корея, Китай, Россия и Иран. При этом Вашингтон оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ даже на неядерное нападение, если понадобится защитить «жизненно важные интересы страны, её союзников и партнеров».