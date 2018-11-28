Ответ США: «России пора обновить свою военную доктрину»

Москва, , 00:59 — REGNUM России нужно срочно обновлять свою военную доктрину с учётом реалий современной военно-политической ситуации. Об этом 27 ноября заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Мы (в доктрине) должны чётко записать, что в ответ на массированное применение в неядерном варианте по РФ крылатых ракет и гиперзвукового оружия, которое появится у США в ближайшее время, Россия оставляет за собой право нанести ответный ограниченный ядерный удар по ключевым объектам военной инфраструктуры США», — заявил Коротченко.

Первый удар направлен на то, чтобы «ослепить, оглушить и сделать страну неспособной к ответным действиям», подчеркнул он. При этом США, не желая ядерного обмена ударами сделает это, согласно доктринальным документам, именно неядерными средствами.

«Если мы говорим про Россию, то цели и задачи американского быстрого глобального удара — это уничтожение высшего российского военно-политического руководства, уничтожение центров управления государством и вооружёнными силами, выведение из строя ключевых объектов военной и оборонной инфраструктуры, объектов связи», — добавил Коротченко.

По его мнению, симметричная военная доктрина со стороны России заставит Вашингтон отказаться от ставки на глобальный удар неядерными средствами: Россия «в любом случае не будет смотреть, нанесён ли удар американскими средствами в Европе или крейсерами из северных морей».

«Доктрина Российской Федерации — тот документ, который ориентирует вооружённые силы России на тот или иной вариант действий. Наши партнёры, либо противники, будут понимать в свою очередь, как Россия будет действовать в тех или иных обстоятельствах», — заключил Коротченко.

Военная стратегия США определяет в качестве главных конкурентов Вашингтона Северную Корею, Китай, Россию и Иран. При этом в документе говорится, что США готовы применить ядерное оружие в ответ даже на неядерное нападение, если понадобится защитить «жизненно важные интересы страны, её союзников и партнеров».