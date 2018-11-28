Пушков: Прибалтика и Польша рады поддержать любые санкции

Москва, , 00:59 — REGNUM Страны Прибалтики и Польша всегда готовы поддержать любые антироссийские санкции, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Таллин и Варшава заявили, что поддержат новые санкции против России из-за ее действий в Азовском море. Так они готовы поддержать любые санкции — из-за Сев. потока-2 в Балтийском море, из-за Турецкого потока в Черном море, из-за плохой погоды в Каспийском море, Баренцевом… Любом», — подчеркнул сенатор.

Напомним, 25 ноября российские пограничники были вынуждены применить оружие для пресечения украинской провокации в районе Керченского пролива. Были задержаны три корабля военно-морских сил Украины и отбуксированы в Керчь. После этого Киев ввел в приграничных областях военное положение и обратился к странам Запада и международным организациям за помощью.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября глава МИД Австрии Карин Кнайссль заявила, что после украинской провокации антироссийские санкции могут быть усилены. Ранее, 26 ноября, украинский президент Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео попросил введение нового пакета санкций против России.

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