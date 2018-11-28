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Советник Трампа объяснил отказ слушать аудиозапись по «делу Хашогги»

Политика

Болтон: «Я могу прочитать расшифровку»

Вашингтон, 28 ноября 2018, 00:40 — REGNUM  Смысла прослушивать аудиозапись фрагмента убийства журналиста Джамаля Хашогги не было, сообщил журналистам советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Отвечая на вопрос, почему он не стал слушать аудиозапись, советник президента в свою очередь спросил, что бы он понял из нее, не зная арабского языка. Равно как он не понял бы, если бы эти люди «говорили по-корейски».

«Я могу прочитать расшифровку», — сказал Болтон.

Напомним, одной из улик в «деле Хашогги» является аудиозапись, на которой, предположительно, зафиксирован момент убийства журналиста. В свою очередь президент США Дональд Трамп отказался слушать ее: «Это запись страданий, ужасная запись».

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