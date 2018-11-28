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Спикер парламента ДНР: Порошенко и его команда показали свою деградацию

Политика

На Украине закон о военном положении был опубликован с ошибкой

Спикер парламента ДНР: Порошенко и его команда показали свою деградацию
Цитата из х/ф «Полосатый рейс». Реж. Владимир Фетин. 1961. СССР
От человека к обезьяне

Донецк, 28 ноября 2018, 16:35 — REGNUM  На Украине не согласовывают действия в высших эшелонах, заявил глава народного совета (парламента) Донецкой Народной Республики (ДНР) Владимир Бидёвка, сообщает 27 ноября «Донецкое агентство новостей».

Бидёвка напомнил, что ранее украинская правительственная газета «Урядовый курьер» опубликовала закон о введении военного положения на 60 суток с 26 ноября. Однако Верховная рада приняла закон, который вводит военное положение на 30 суток с 28 ноября.

По мнению спикера парламента республики, ошибка произошла из-за того, что киевская хунта заранее планировала срыв выборов и не успела перестроиться под новую ситуацию.

«Допущенная ошибка в публикации указа демонстрирует полную деградацию Порошенко и его так называемой команды и подтверждает несогласованность действий правительства и его сообщников», — сказал Бидёвка.

Напомним, военное положение на Украине вводится в десяти областях, включая Донецкую и Луганскую области.

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Военное положение на Украине
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