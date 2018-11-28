Россия и Украина: «Любой мелкий инцидент может привести к большой войне»

Москва, , 00:55 — REGNUM Провокация военно-морских сил Украины в Керченском проливе могла стать одним из тех инцидентов, из которых разгорается крупная полномасштабная война. Об этом 27 ноября заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Сегодня фактически предвоенная ситуация. Мы должны это народу нашему российскому чётко это сказать. Как бы ни неприятно это было бы слышать, но это факт. Любой самый малозначительный мелкий инцидент может привести к большой войне», — заявил Коротченко.

Он напомнил, что и первая, и вторая мировая война начались с инцидентов, которые затем переросли в глобальное противоборство ведущих государств мира.

«Точно так же сегодня всё идёт к этому и сегодня. Этот инцидент мелкий с украинскими катерами, который ничего собой не представляет и который далеко от США, элементарно мог перейти в эскалацию событий, если не наша сдержанная позиция», — указал эксперт.

«Это могло бы привести к непредсказуемым последствиям, мы не знаем, во что это могло вылиться уже сегодня, если бы не чёткие, грамотные и профессиональные действия пограничной службы ФСБ, её морских подразделений», — добавил он.

25 ноября к Керченскому проливу, нарушив границу России, подошли бронекатера ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу». После обстрела и тарана одного из катеров корабли были задержаны и отбуксированы в Керчь, поскольку игнорировали предупреждения российских пограничников.

26 ноября после долгого обсуждения Верховная рада одобрила введение военного положения на 30 дней — так, чтобы не затронуть проведение избирательной кампании перед президентскими выборами 2019 года на Украине. В свою очередь, во время телеобращения Пётр Порошенко продемонстрировал «тайный документ» — сводку разведки о якобы существующей серьёзной угрозе сухопутной операции России против Украины. По его словам, в сводке были описаны «силы противника, готовые к немедленному вторжению».