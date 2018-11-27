За что любят «Хамас» в России

Авигдор Эскин, , 23:23 — REGNUM

Зачем России «Хамас»?

Умом не понять, какою странною любовью могут быть влекомы российские политики и журналисты, когда речь идёт о «Хамасе», являющемся официальным филиалом запрещённой в России террористической организации «Братья мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Часто российские политологи путают «Хамас» с другой разрешенной в России террористической организацией «Хезболла». Говорят с неизменной симпатией, забывая совсем о том, как в 1985 году в Бейруте «Хезболла» похитила нескольких советских дипломатов. Одного из них они зверски убили.

Что же касается самого «Хамаса», то его боевики отметились в Чечне. Они также прямо участвовали в подготовке самых кровавых терактов на территории России. Взрывы домов в Москве и других городах были осуществлены по плану «Хамаса». Изначально они планировали так взорвать башню «Азриэли» в Тель-Авиве, но были там разоблачены и посажены. Их наработки очень пригодились, как мы видим, исламистским террористам на территории России. Дома взрывались по лекалам от «Хамаса». Сотни россиян стали жертвами этих планов «Хамаса», переданных террористам в России.

И за что их любят сегодня в России?

Этот же «Хамас» гнездился в Сирии не один год и даже получал поддержку обоих президентов: от отца и от сына. К началу гражданской войны в Сирии это исламистское движение контролировало в значительной степень Ярмук — крупнейший лагерь палестинских беженцев в Дамаске, расположенный в нескольких километрах от президентского дворца. К 2011 году там официально находилось политическое управление движения «Хамас». Большая часть руководства террористов обитала уже в Газе, но политическое крыло предпочитало Дамаск по соображениям пущей мобильности.

Когда началась война, то «Хамас» поддержал лютовавших против правительства Асада «Братьев мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). И словами и выстрелами в спину. Башар Асад точно не ожидал, что подкармливаемые им боевики повернутся против него.

В 2011 году в «лагере беженцев» Ярмук проживало около 145 тысяч людей, многие из которых считались сторонниками и боевиками «Хамаса». Правительственные войска в Сирии пытались много раз урезонить боевиков и жителей Ярмука. Воспитательная работа включала артиллерийские удары и авианалеты. Тем не менее боевики «Хамаса» оказались непреклонны в стремлении претворить в Сирии в жизнь свои террористические навыки.

Последние три года российской авиации пришлось не раз работать там. Последняя серия ударов по лагерю Ярмук была нанесена в мае. После неё район, населенный почти ста пятьюдесятью тысячами, оказался свободным от человеческого присутствия. Большая часть жителей переместилась на север. Кто-то через Турцию перебрался в Европу. Количество погибших в боях и при бомбардировках точно не известно. Можно сказать, что оно раз в десять превышает число погибших в секторе Газа вследствие израильских антитеррористических операций там в двадцать первом веке.

Был лагерь Ярмук с его «Хамасом» во главе и нет лагеря Ярмук. За что в Израиле могут сказать спасибо России.

Одного не понять: почему в Москве начинают любить «Хамас», когда он обстреливает ракетами израильские гражданские объекты? И почему теракты «Хамаса» российский МИД отказывается называть терактами? Почему целенаправленное убийство израильских граждан не является терактом с точки зрения российского руководства?

Требуется уточнение. Россия не только не поддерживает террор исламистов, но борется с ним последовательно и эффективно. Израиль не может похвастаться ликвидацией населенного террористами и их пособниками объекта, вмещавшего 145 тысяч, а Россия может. При всей противоречивости политики Москвы по отношению к «Хамасу» в Газе, при разборе источников финансирования мы обнаружим, что Россия вкладывала туда раз в двести меньше, чем США. В ответ на скромную просьбу в начале года прибавить Газе к ежегодному довольству пару миллионов, Сергей Викторович Лавров ответил: «Мы подумаем, что можно сделать». Следует добавить, что администрация Трампа постепенно сводит к нулю помощь Газе, но ещё совсем недавно из Вашингтона поступало около восьмисот миллионов…

Отказ России признать террористами «Хамас» основан на вполне резонных доводах, содержащихся в российской конституции. Там террористическими организациями объявляются только те, кто представляет непосредственно террористическую угрозу России и её объектам за рубежом. Таким образом, речь не идёт изначально об отрицании того, что террористы являются террористами. Здесь скорее отказ российского государства охотиться на них, если оно не является объектом нападений со стороны конкретной группы.

Очевидно, что такая позиция смотрится не изящно в конкретном случае. Сама организация «Братья мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признана в России террористической, а её официальный филиал под названием «Хамас» не признан…

Но в целом, это вполне разумная позиция. Кстати, разве Израиль активно охотится на каких-нибудь тамильских или сикхских террористов? Поэтому недовольство израильтян формальным непризнанием Москвой террористами «Хамаса» не до конца оправдано. Предположим, что лет пятнадцать назад были достигнуты какие-то договоренности между Москвой и террористами, что те отказываются от нападений на российские объекты. Такое не вызывает восхищения, но заслуживает понимания.

Иначе совсем представляются встречи Сергея Викторовича Лаврова с этой публикой, которые он начинает словами «дорогие друзья». Согласитесь, мало кто в России отнёсся бы с пониманием к встрече в Иерусалиме с Ахмедом Закаевым и Мустафой Джамилевым, которая началась бы со слов в их адрес «дорогие друзья» из уст официального израильского лица.

И уж вовсе трудно понять, зачем посол России в Израиле Анатолий Викторов выступает публично адвокатом «Хамаса». Он как раз и говорит, что эта террористическая организация является «признанной и законной силой в Палестине». Посол Викторов наставляет Израиль, что с «Хамасом» надо вести переговоры и искать политические решения. Он не пояснил, какое именно политическое решение актуально, если главной целью существования «Хамаса» было и остаётся уничтожение Израиля.

Арабские обозреватели справедливо узрели в недавних высказываниях Анатолия Викторова поддержку Россией «Хамаса». Вернее, это поддержка, когда «Хамас» в противоборстве с Израилем. В Сирии же есть лагерь Ярмук, где раньше был «Хамас». Арабские источники добавляют, что «Хамас» уже свил себе полуофициальное гнездо в Москве. Странно, что все эти факты и тенденции касаются выступающей против двойных стандартов России.

Похоже, объяснения бывшего главы «Натива» и посла Израиля в Москве Цви Магена верны. Москва идёт на ухудшение отношений с Израилем, чтобы использовать это для уступок американцам взамен на их уступки в ходе предстоящих переговоров.

Это реальная политика. Но она не упраздняет нашего вопроса: «За что любят «Хамас» в России?»… Может, кто знает и подскажет.