МИД ЛНР: жителям республики следует воздержаться от посещения Украины

Луганск, , 23:15 — REGNUM Жителям Луганской Народной Республики (ЛНР) следует воздержаться от посещения Украины во время действия военного положения на ее территории, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего, сообщает 27 ноября «Луганский информационный центр».

По его словам, нельзя верить словам президента Украины Петра Порошенко о том, что во время военного положения не будут нарушаться права и свободы людей. Дейнего напомнил, что военное положение существенно расширяет права украинских военных, которые могут вмешиваться в личную жизнь граждан, получать доступ к цифровым устройствам, досматривать личные вещи и так далее.

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Напомним, военное положение на Украине будет введено в 10 областях, в том числе в Донецкой и Луганской.