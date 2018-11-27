Азербайджанские миротворцы отправятся в Южный Судан под мандатом ООН

Баку, , 23:07 — REGNUM Законопроект об участии азербайджанских военнослужащих в обеспечении мира в Южном Судане в составе миротворческих сил ООН представлен в парламент страны, сообщает агентству «Интерфакс-Азербайджан».

В министерстве обороны подтвердили данную информацию, сообщив, что планируется участие азербайджанских миротворцев в международной миссии в Южном Судане под мандатом ООН.

В оборонном ведомстве отметили, что военнослужащих Азербайджана планируется откомандировать в столицу Южного Судана Джубу в январе 2019 года.

Согласно документу, в составе миротворческих сил Азербайджан будет представлен четырьмя военнослужащими: тремя офицерами и одним наблюдателем.

Азербайджанские миротворцы в составе 120 человек, включая 6 офицеров, в настоящее время участвуют в миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.