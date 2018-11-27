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Губернатор Ростовской области произвел рокировку в правительстве

Политика

Снят с должности министр культуры

Ростов-на-Дону, 27 ноября 2018, 22:46 — REGNUM  Губернатор Ростовской области Василий Голубев 27 ноября произвел ряд назначений. С должности министра культуры уволен Владимир Бабин. Он получил назначение на должность заместителя министра по физической культуре и спорту региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского главы.

Стоит отметить, что Бабин был назначен на должность руководителя управления учреждениями культуры год назад — 9 ноября 2017 года. До этого в течение четырёх лет он возглавлял областной комитет по молодёжной политике.

Пётр Серов, который трудился до сегодняшнего дня в должности замминистра по физической культуре и спорту, переведён на должность заместителя министра общего и профессионального образования Дона.

Кто теперь займёт кресло главы донского минкульта — пока остаётся загадкой. Вероятно, что о новом управленце станет известно в ближайшее время.

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Отставки и назначения
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