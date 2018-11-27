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Порошенко: на время военного положения будут организованы штабы обороны

Политика

Военные администрации вводиться не будут

Порошенко: на время военного положения будут организованы штабы обороны
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Петрушка

Киев, 27 ноября 2018, 22:29 — REGNUM  На Украине будут созданы штабы обороны на время военного положения, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 27 ноября его пресс-служба.

По его словам, в областях, где объявлено военное положение, военные администрации не будут создаваться, вместо них будут работать штабы обороны. В обязанность штабов будет входить проведение проверок личного состава и техники, отметил Порошенко.

Напомним, закон о введении военного положения был принят на Украине 26 ноября. Военное положение вводится в 10 областях: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской и Донецкой.

Ранее министр образования и науки Украины Лилия Гриневич отметила, что военное положение не повлияет на работу школ.

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Военное положение на Украине
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