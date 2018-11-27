Социологи выяснили кто для Армении самый важный политический партнёр

Вашингтон, , 22:05 — REGNUM Отношения с Россией в Армении оценивают положительно 92% опрошенных. Согласно итогам опроса, который по заказу действующего в Вашингтоне Международного республиканского института провела авторитетная организация Gallup Organization, абсолютное большинство респондентов — 97%, высказались положительно об отношениях Армении и Франции, на втором месте отношения с Грузией, которые положительно оценивают 93% респондентов, Иран на третьем месте — 92% (отрицательно отношения с Ираном оценивают 4%). Отношения с Россией в Армении оценивают положительно 92% респондентов, а отрицательно — 7%.

По мнению 87% опрошенных, у Армении положительные отношения с США (отрицательные — 8%), с Украиной 81% (11%), с Израилем — 68%.

99% опрошенных считают негативными отношения с Азербайджаном, а 98% — с Турцией.

При этом 78% респондентов считают Россию наиболее важным политическим партнером, 11% ответили, что от России для Армении исходят политические угрозы. США в Армении считают важным политическим партнером лишь 31%, ЕС — 37%, Иран — 22%.

79% опрошенных выразили «очень позитивное» и «относительно позитивное» отношение к членству Армении в Евразийском экономическом союзе, 11% — считают такое членство «относительно негативным» и «очень негативным».

Также 79% — высказались «очень позитивно» и «относительно позитивно» в отношении Соглашения «О всеобъемлющем и расширенном партнерстве», подписанного между Арменией и Европейским союзом, а 11% — относятся к нему «относительно негативно» и «очень негативно».