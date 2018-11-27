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Китай готов ответить на американский ультиматум

Политика

На встрече лидеров двух стран в Буэнос-Айресе речь пойдет о взаимных уступках и поддержании взаимовыгодного сотрудничества

Китай готов ответить на американский ультиматум
Иван Шилов © ИА REGNUM
США и Китай

Пекин, 27 ноября 2018, 21:53 — REGNUM  Отвечая на вопрос об ожиданиях от предстоящей на полях саммита «Группы двадцати» в Буэнос-Айресе встречи лидеров КНР и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа, официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на ведомственном брифинге в Пекине выразил надежду, что американская сторона пойдет навстречу Китаю, и встреча окончится результативно, сообщает 27 ноября Синьхуа.

Отмечается, что на днях в интервью ведущему деловому изданию «Wall-Street Journal» Дональд Трамп выразил сомнение в том, что США готовы к компромиссу с Китаем и в ультимативной форме потребовал от Пекина открыть рынок, в противном случае, если встреча лидеров в аргентинской столице не принесет результатов, президент США намерен ввести дополнительные пошлины на китайские товары на сумму в пределах 267 млрд долларов.

В ответ, по словам Гэн Шуана, Китай настаивает на взаимной выгоде и взаимном интересе сторон, равноправии и искренности в их отношениях. Он напомнил, что 1 ноября по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор двух лидеров, и по его результатам экономически е группы двух стран ищут взаимоприемлемые решения и поддерживают постоянный контакт.

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Китайско-американские отношения
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