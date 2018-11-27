Китай и Британия продолжают серию консультаций

Пекин, , 21:48 — REGNUM В Пекине с визитом находится бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон; с ним встретился председатель Госсовета КНР Ли Кэцян, сообщает 27 ноября Синьхуа.

Китайский премьер выступил за укрепление политического взаимодоверия и углубление двустороннего сотрудничества с Лондоном в экономической, торговой и финансовой областях. Важное внимание с его стороны была уделено расширению инвестиционной составляющей взаимодействия, что, по мнению Ли Кэцяна, принесет выгоды народам обеих стран.

Премьер Госсовета КНР также дал высокую оценку подписанному соглашению Великобритании и Европейского союза по Brexit, подчеркнув, что Китай, поддерживающий европейскую интеграцию, готов укреплять отношения как с Лондоном, так и с Брюсселем.

Кэмерон, в свою очередь, заявил о готовности Великобритании поддерживать многосторонний принцип международных отношений и свободу торговли, а также выразил надежду на взаимное увеличение торговли и инвестиций между Пекином и Лондоном.