Решили не откладывать — суд уже арестовал 15 украинских военных

Симферополь, , 21:21 — REGNUM Киевский районный суд Симферополя на два месяца заключил под стражу 15 украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы в Чёрном море, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно решению суда, минимум до 25 января в СИЗО проведут: Владимир Варымез, Виктор Беспальченко, Владимир Терещенко, Сергей Цыбизов, Андрей Опрыско, Юрий Будзыло, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Роман Мокряк, Сергей Чулиба, Владислав Костышин и Сергей Попов, который как выяснилось, является офицером ВС Украины. Помимо этого, арестованы ещё три моряка, которые получили лёгкие ранения во время совершения провокации. По предварительным данным, это Василий Сорока, Андрей Артеменко и Андрей Эйдер.

Большинство военнослужащих отрицали свою вину, подчёркивая, что всего лишь выполняли приказы своего руководства.

Как сообщало ИА REGNUM, уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина ранее отмечала, что 28 ноября суд рассмотрит дела о мере пресечения для командного состава украинских кораблей и сотрудников СБУ, устроивших провокацию в Керченском проливе.

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