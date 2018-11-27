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Премьер-министр Японии поддержал Терезу Мэй

Политика

Синдзо Абэ «приветствовал прогресс» по Brexit

Премьер-министр Японии поддержал Терезу Мэй
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Тереза

Лондон, 27 ноября 2018, 21:16 — REGNUM  Премьер-министр Японии Синдзо Абэ «приветствовал прогресс» премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по соглашению о Brexit, 27 ноября передает агентство Reuters.

«Премьер-министр Абе приветствовал прогресс, достигнутый премьер-министром (Мэй) в вопросе заключения соглашения с Европейским союзом», — говорится в заявлении офиса Мэй по итогам телефонных переговоров с Абэ.

Также в заявлении отмечается, что Синдзо Абэ намерен посетить Великобританию в начале 2019 года.

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