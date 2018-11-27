Суд Камеруна предъявил обвинения лидерам сепаратистов-англофонов

Яунде, , 21:02 — REGNUM Военный суд Камеруна предъявил обвинения руководителям сепаратистов-англофонов, ранее экстрадированным из Нигерии, 27 ноября передает агентство Reuters.

«Обвинения были предъявлены десятерым из них, в том числе в терроризме, пропаганде терроризма, сепаратизме, развязывании гражданской войны и революции», — сообщил журналистам адвокат Кристофер Ндонг.

Как сообщало ИА REGNUM, 47 сепаратистов-англофонов Камеруна, в том числе лидер англофонов Юлиус Аюка Табе, были экстрадированы из Нигерии в Камерун в январе 2018 года.

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