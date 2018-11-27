Спикер Рады заявил, что «в ближайшие часы РФ получит реакцию НАТО»

Киев, , 20:49 — REGNUM В ближайшее время НАТО отреагирует на агрессию России против Украины в районе Азово-Керченской акватории. Об этом 27 ноября во время брифинга в Брюсселе заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий, комментируя итоги переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Ожидаю, что в ближайшее время, возможно ближайшие часы, мы получим публичную реакцию Североатлантического совета на те события, которые произошли в Украине, на очередной факт российской агрессии… Есть понимание генерального секретаря НАТО всей опасности российской агрессии не только для Украины, но и всего свободного мира. Я призвал секретаря, чтобы НАТО и Североатлантический совет дали по этому поводу публичную реакцию… Также я призвал увеличить количество военных кораблей в Черном море, как гарантию безопасности, как гарантию стабильности в Черном море», — сказал Парубий.

Он сообщил, что договорился об увеличении финансирования программ сотрудничества Украина-НАТО через трастовый фонд альянса.

«Конечно, мы обсудили более широкий спектр вопросов, в частности вопрос кибербезопасности. Мы обсудили увеличение трастового фонда, через который НАТО помогает Украине, в том числе в вопросах кибербезопасности. Договорились, что финансирование по этой линии будет увеличено. Это важно накануне года парламентских и президентских выборов», — добавил Парубий.

По его словам, на переговорах «вопросом №1» стало усиление санкций против России.

«Через две недели должно пройти совещание, на котором должно быть принято соответствующее решение… Из-за событий в Керченском проливе критически важно, чтобы санкции были усилены и, чтобы они были продолжены сроком на год, а не на полгода. Мы уверены, что полугодового срока мало… Мы можем получить поддержку по усилению санкций и по увеличению срока их термина действий», — сказал Парубий.

Он призвал НАТО активизировать евроатлантическую интеграцию Украины.

«Мы провели более детальный анализ тех реформ, которые Украина должна сделать, чтобы как можно быстрее мы вышли на определенный этап вступления в НАТО — или ПДЧ, или непосредственное вступление в НАТО. Я отметил, что Украина ждет твердых и четких сигналов по вступлению в НАТО», — рассказал спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября южнее Крымского моста корабль ФСБ РФ протаранил украинский буксир «Яни Капу», который сопровождал из Одессы в Мариуполь малые бронекатера класса река-море «Бердянск» и «Никополь». Российские военные не пропустили группу ВМС Украины в Азовское море. После этого украинские катера легли на обратный курс. По данным минобороны Украины, корабли ВМС РФ открыли по украинским катерам огонь на поражение в 25 км от побережья Крыма, также огонь вела авиация РФ. В России обстрел катеров объясняют защитой госграницы.