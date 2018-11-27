Рада расширила полномочия Порошенко

Киев, , 20:44 — REGNUM На Украине еще не вступил в силу закон о вводе военного положения на территории 10 областей и в районе Азово-Керченской акватории. Об этом 27 ноября во время брифинга в Брюсселе заявил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Он сообщил, что еще не подписал закон, поскольку 26 ноября аппарат Рады не успел его подготовить.

«Я пребываю с официальным визитом в Брюсселе, поэтому я сейчас не могу подписать (закон о вводе военного положения). Более того, мы с аппаратом провели детальную дискуссию. Для полной подготовки всех решений аппарату нужен день. Вы понимаете, что мы работали до ночи. В течение сегодняшнего дня законопроект будет подготовлен. Завтра с самого утра по возвращению я подпишу закон о назначении выборов и закон о военном положении», — пообещал Парубий.

По его словам, закон о военном положении расширил полномочия президента Петра Порошенко.

«Военное положение и действие закона вводятся с момента подписания главой Верховной Рады Украины и президентом Украины. Пока этот документ не подписан мною — главой Верховной Рады и президентом Украины, и не опубликован в «Урядовом курьере» закон не является действительным… Мы расширили полномочия президента и разрешили ему в течение 30 дней, в случае необходимости, огласить мобилизацию», — рассказал Парубий.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября Верховная Рада приняла закон о военном положении в ответ на атаку России на катера Военно-морских сил Украины. Согласно документу, действие военного положения будет распространено на Азово-Керченскую акваторию, а также 10 областей Украины (Винницкую, Луганскую, Донецкую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую).

В президентском указе отмечалось, что правовой режим военного положения начнется с 26 ноября и продлится до 26 декабря текущего года. При этом президент имеет право продлить военное положение.