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Суд арестовал 12 моряков ВМС Украины, задержанных в Керченском проливе

Политика

С остальными 12 нарушителями границы будут разбираться 28 ноября

Суд арестовал 12 моряков ВМС Украины, задержанных в Керченском проливе
Арест

Симферополь, 27 ноября 2018, 20:36 — REGNUM  В Крыму суд постановил арестовать на два месяца 12 из 24 украинских военных моряков, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе, сообщает 27 ноября пресс-служба Киевского районного суда Симферополя, рассматривавшего вопрос избрания меры пресечения.

До 25 января 2019 года военнослужащие ВМС Украины останутся в симферопольском СИЗО.

Мера пресечения для остальных 12 нарушителей границы РФ будет избрана 28 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 моряка ВМС Украины были задержаны российскими пограничниками в ночь с 25 на 26 ноября вместе с катерами «Бердянск», «Никополь» и буксиром «Яны Капу» за нарушение госграницы России в Керченском проливе.

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