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В ДНР ожидают активизации боевых действий со стороны ВСУ «в любую минуту»

Политика

Народная милиция ДНР фиксирует усиление группировки войск и стягивание техники ВСУ вдоль всей линии фронта

Донецк, 27 ноября 2018, 20:32 — REGNUM  Активизация боевых действий в Донбассе со стороны Украины может начаться в любой момент. Об этом 27 ноября заявил глава представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

«Ситуация вдоль всей линии соприкосновения остается стабильно напряжённой, активизация боевых действий со стороны вооружённых формирований Украины может начаться в любую минуту», — приводит его слова «Донецкое агентство новостей».

Как отметил Якубов, одним из свидетельств этому служит увеличение числа обстрелов территории ДНР в последние дни, в том числе с применением тяжёлого вооружения. Так, ранее сегодня в СЦКК сообщили, что Вооружённые силы Украины за сутки выпустили по территории республики 328 боеприпасов, что в три раза больше, чем за предыдущие дни.

Кроме этого, Народной милицией ДНР фиксируется усиление группировки войск и стягивание техники ВСУ вдоль всей линии фронта, подчеркнул Якубов.

Руководитель пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов сегодня заявил, что введение военного положения в ряде регионов Украины «может существенно повлиять на уровень напряжённости в Донбассе». В этой связи он заверил, что силы ДНР «готовы подавить любые попытки украинских военнослужащих перейти к активным действиям в регионе».

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Война в Донбассе
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