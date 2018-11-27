На задержанных кораблях ВМС Украины найдены документы с планами провокации

Керчь, Крым, , 19:55 — REGNUM Документы, обнаруженные на задержанных у Керченского пролива украинских кораблях, свидетельствуют о заранее спланированной операции по прорыву госграницы Российской Федерации, сообщает 27 ноября пресс-служба ФСБ РФ.

Фотографии обнаруженных документов опубликованы в Сети.

На артиллерийском бронекатере «Никополь» обнаружен конспект с российскими правилами прохода через Керченский пролив. Это свидетельствует о том, что командиры кораблей сознательно нарушили эти правила.

Кроме того, найден документ с описанием задач морской операции, в частности скрытно перейти из Одессы в Бердянск. В документе подчеркивается, что особую скрытность следует соблюдать при переходе через Керченско-Еникальский канал.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября суд в Симферополе рассматривает вопрос меры пресечения для 24 моряков из экипажей трех кораблей ВМС Украины, задержанных за нарушение границы России.

На данный момент известно о том, что трое из них арестованы до 25 января.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины пытались прорваться через границу РФ в Керченский пролив. Все они были задержаны и доставлены в порт Керчь.

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